Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışı sonrası cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisi oluşurken, bazı evleri ise bazı evleri su bastı.

Karadeniz Bölgesi genelinde meteoroloji ve Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından bugün Ünye genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren ve özellikle cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisinin meydana geldiği yağışta, bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken diğer yandan bazı evleri su bastı. Öte yandan hala Ordu ve ilçeleri genelinde etkili olan sağanak yağış için valilik uyarılarına devam ederken, vatandaşlara ise tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

"Heyelan ve sel riski konusunda vatandaş uyarıldı"

Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından etkili olan yağış için vatandaşlar uyarıldı. Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz; bu gece ve yarın ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

"Bazı evleri su bastı, tabakhane deresi suyu yarıya çıktı"

İlçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Kaledere Mahallesi, Fevzi Çakmak mahallelerinde bazı evleri su bastı. Diğer yandan Tabakhane Deresi'nin suyu yarıya çıkarken, iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise su birikintisine karşı tedbirlerini aldı. Bazı vatandaşlar da iş yerini temizleme çalışması gerçekleştirdi.