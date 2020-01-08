Ordu'da sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ordu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen tıkanıklar ve su birikintileri, Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası çözüldü. Oto sanayi bölgesinde yükselen su seviyesi, iş yerlerine ulaşmadan vidanjörler yardımıyla boşaltıldı. Ekipler, şuana kadar ciddi bir olayın yaşanmadığını belirterek, aldıkları ihbarlar doğrultusunda müdahaleye gittiklerini ifade ettiler.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, yağışlı havanın 2 gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor.