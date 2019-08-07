Ordu'da sağlık protokolü

Sağlık protokolü çerçevesinde, Türkiye Engelliler Konfederasyonu üyeleri ve çalışanları ile birinci derece yakınları anlaşmalı Medical Park Hastanelerinden avantajlı olarak faydalanabilecekler.

“Kimlik kartıyla müracaat edilmesi yeterli”

Yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Engelliler Konfederasyonu Ordu İl Meclis Başkanı Ümit İşbakan, Türkiye'de sayıları 1 milyonu bulan engelli vatandaşın avantajlı sağlık hizmet almasını sağlayacak protokole imza atmaktan ötürü mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Üyelerimizin Medical Park Hastanelerinde avantajlı hizmet alabilmeleri için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerinden verilmiş olan ‘engelliler için kimlik kartı' ile müracaat etmeleri yeterli olacak. Engelliler Konfederasyonu ve Medical Park Hastaneleri arasındaki ortak protokol çalışmasında emeği geçen Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli ve Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Akbulut'a ve ayrıca Medical Park yöneticilerine teşekkür ederim. Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve birinci derece yakınlarının ihtiyaç duyduklarında Ordu'nun sağlık alanında önde gelen kuruluşlarından Medical Park Ordu Hastanesinin ve tüm Medical Park Hastanelerinin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için böyle bir protokol imzaladık. Üyelerimize bu protokolünün hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bize böyle bir imkan sağladıkları için de Medical Park Hastaneleri yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“Engelli vatandaşlarımız hizmet ağımızdan faydalanacaklar”

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış ise, “İmzalamış olduğumuz protokol ile engelli vatandaşlarımızın Türkiye'deki geniş sağlık hizmeti ağımızdan avantajlı olarak faydalanmasını sağlamayı amaçladık. Ordu'da başlayan bir süreci tüm Türkiye'ye yaymak bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Gerçekleştirmiş olduğumuz sağlık anlaşmaları çerçevesinde de hizmetlerimizi daha geniş kitlelere sunmaya devam ediyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.