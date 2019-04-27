Ordu'da sağlıkçıların bulunduğu otomobil devrildi: 4 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 sağlık personeli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serap Sözkesen (37) yönetimindeki 34 EL 0710 plakalı otomobil, Kocuklu Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Sözkezen ile araçta bulunan Haluk Ayvaz (29), Tuba Uçar (34) ve Kübra Kaburga (27) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunanların İkizce ilçesindeki 112 Acil Servis istasyonunda görev yaptığı ve nöbetlerinin ardından Ünye'ye döndükleri öğrenildi.