Ordu'da sahte deterjan deposuna baskın

Ordu'da sahte deterjan üretilen atölyeye operasyon yapıldı. Operasyonda çok miktarda sahte deterjan ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınordu ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda sahte olan farklı marka, cins ve ağırlıklarda toplam ağırlığı 167.5 kg. olan 63 adet toz çamaşır deterjanı, 114 adet 1440 ml. çamaşır yumuşatıcısı, toplam ağırlığı 23 kg. olan 46 adet toz kireç önleyici, 68 adet 3.7 lt çamaşır suyu, 2 adet 4 kg. sıvı bulaşık deterjanı ve 8 adet 750 ml. krem mutfak temizleyicisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli adli makamlara sevk edildi.