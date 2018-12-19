Ordu'da sahte içki ele geçirildi

Ordu'da yapılan denetimlerde 10 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğlence yerleri ile alkol satışı yapılan yerlerde kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde 10 şişe sahte alkollü içecek ele geçirilirken 1 kişi ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, yeni yılın yaklaşması nedeniyle halkın sağlığını tehdit eden ve sahte alkollü içki yaparak satışa arz eden, eğlence yerleri, Tekel bayileri ve marketlerdeki kontrol faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceğini kaydettiler.