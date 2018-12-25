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Ordu'da sahte içki operasyonu

Ordu’da merdiven altı tabir edilen ve sahte içki üretilen bir yere yapılan baskında 13 şişe sahte içki ile imalata hazır 600 şişe ele geçirildi.

Ordu'da merdiven altı tabir edilen ve sahte içki üretilen bir yere yapılan baskında 13 şişe sahte içki ile imalata hazır 600 şişe ele geçirildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yeni yıl öncesinde merdiven altı tabir edilen yerlerde sahte içki üreten kişilerin tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araç içerisinde 13 adet sahte içki yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şahsın annesinin ikametinde sahte içki imalatı yaptığının tespit edilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imalathanede yapılan aramada imalata hazırlanan 600 adet şişe, kapak ve içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Aynı operasyonlar kapsamında il genelinde 4 bin paket kaçak sigara, 30 şişe kaçak içkiye el konuldu. imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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