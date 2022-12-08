Ordu'da sahte para operasyonu

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerlerinde 16 adet 100 TL'lik banknot bulunan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa İlçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs üzerlerinde 16 adet 100 TL'lik sahte banknot ile yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.