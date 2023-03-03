İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da sahte para operasyonu

Ordu’da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişilik şebeke yakalandı.

Ordu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişilik şebeke yakalandı. Şebeke elemanlarından 1'i tutuklandı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Perşembe ilçesinde parada sahtecilik suçuna karışan ve piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 kişi Gölköy ilçesinde yakalandı. Bu kişilerin araçlarında yapılan aramada 383 adet olan ve toplam 38 bin 100 TL sahte banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 1'i tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

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