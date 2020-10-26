Ordu'da sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

Ordu'da yapılan operasyonda sahte alkol ve kaçak parfüm ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kabadüz ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 5 şişe içinde 100 ml sahte rakı, 6 şişe içinde 70 ml sahte viski, 1 şişe içinde 100ml sahte votka, 5 litre bidon içinde sahte rakı, 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Altınordu ilçesinde yapılan bir operasyonda da şüpheli bir araçta yapılan aramada, muhtelif markalarda piyasa değeri 70 bin lira olan 140 adet gümrük kaçağı parfüm ve 23 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adil işlem yapıldı.