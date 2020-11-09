Ordu'da sahte viski operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 35 şişe sahte viski ele geçirildi.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak ve sahte içkiye yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Ünye ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 100 ml'lik 35 şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen viski ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı.