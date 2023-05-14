Ordu'da sandıklar açıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi, sandıklara açılarak sayım başladı.

Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla olduğu gibi Ordu'da da oy kullanma işlemleri başladı. İl genelinde 590 bin 426 seçmen 2 bin 92 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Saatin 17.00 olması ile birlikte oy kullanım işlemi tamamlanarak sandıklar kapandı. Sandık görevlileri sayımlarına başladı.