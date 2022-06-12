İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da şaşırtan yağmur

Ordu’nun Ünye ilçesinde sadece yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak, vatandaşları şaşırttı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sadece yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak, vatandaşları şaşırttı. Diğer bölgelerde etkili olmayan sağanak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.


Şaşırtan doğa olayı öncesi akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde bağlı Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yaklaşık 3 metrekarelik alana yağış düştüğünü fark eden vatandaşlar şaşkına döndü. Cep telefonu kameraları ile o anları kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş da küçük bir alanda etkili olan sağanak yağışı gözlemledi.


Eşine çok az rastlanan, dairesel bir alanda bir müddet devam eden doğa olayı sonrası vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yer buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.