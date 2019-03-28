Ordu'da seçim günü 2 bin 636 polis ve jandarma görev yapacak

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler genel seçiminin, Ordu'da huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Vali Seddar Yavuz başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Adem Öztürk, Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, mahalli idareler genel seçimlerinin Ordu'da huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınan tedbirler gözden geçirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18.00 itibariyle tüm seçim propaganda faaliyetlerinin sona ereceğini ve seçim yasaklarının başlamış olacağını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, YSK tarafından belirlenen takvime göre Ordu'da oy verme saatinin 07.00'de başlayacağını,16.00'da sona ereceğini ifade etti.

Ordu merkez ve ilçelerinde polis bölgesinde görevlendirilen personel sayısının bin 532, jandarma bölgesinde görevlendirilen personel sayısının ise bin 104 olduğunu belirten Vali Yavuz, ”Meydana gelebilecek her olay, anında İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bildirilecektir. Emniyet ve jandarma birimlerimizin dikkatli, duyarlı ve titiz davranmasını ve meydana gelen olayları süratle bildirmesini bekliyoruz. Ordu Valiliği olarak, tüm birimlerimizle birlikte seçime hazır olduğumuzu, seçimin demokratik bir ortamda ve güven içerisinde gerçekleşmesi hususunda gerekli her türlü çalışmayı planladığımızı belirtmek isteriz” dedi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hüseyin Arslan ile Jandarma Yüzbaşı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Koçdemir, güvenlik noktasında alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yaptı.