Ordu'da şehit yakınları ve gazilere iftar

Ordu Valiliği tarafından, vatan için canını feda eden şehitlerin yakınları, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen program, yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Böylesine mübarek bir ayda, oruçlu bir sofrada şehit yakınları, gazi ve yakınları ile birlikte olmaktan dolayı sevincini yaşadığını aktaran Vali Seddar Yavuz, “Şehitlerimiz seçilmişler ve adanmışlardır. Şahittirler, Allah'ın lütfuna şahittirler. Seçilmişlerdir, çünkü onlar özel insanlardır. Nerede bir şehit görsem, o şehitle ilgili bir şikayete bu güne kadar rastlamadım. Mahallesinde ve birliğinde en çok sevilen, teşkilatında en çok sevile, en iyi eş, en iyi baba ve en iyi evlat olan seçilmiş kişiler. Şehitler malum olduğu üzer Allah'ın yanında-katında rızıklandırırlar ve tekrar tekrar dünyaya gelip, tekrar şehit olmak isterler. Bu onların eriştiği makamın yüceliği ile ifade edilir” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, şehit ve gazi yakınlarının da katıldığı iftar programı, İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dualar edilmesi ile son buldu.