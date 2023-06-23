Ordu'da sel: Araç içinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'nde 2 gün arayla üst üste sel ve heyelan meydana geldi. Akşam aniden bastıran sağanaktan dolayı oluşan selde Yavaş Mahallesi'nde otomobilde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Yavaş ve Ilıca Mahallelerinde sel ihbarını alan Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri hemen bölgeye giderek mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bölgeye ekip sevkiyatını ve kurtarma çalışmalarını bizzat kendisi yönetti. Önce araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir yere alındı daha sonra ise sel suları içerisinde kalan özel otomobil kurtarıldı.

Fatsa Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlara giysi ve yiyecek verildi. Yavaş Mahallesi Muhtarı Nedim Töngel 2016 yılında meydana gelen sel felaketinden çok daha ağır bir sel felaketi yaşadıklarını, en az 20 noktada heyelan nedeniyle yolların kapandığını söyledi. Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi kapanan yolların açılması için seferber oldu.

Yöre sakinlerinden Emine Çakmak, “Çarşıda aylık çekmek için Fatsa'ya indim. Havalar gayet güzeldi. Köyümüze doğru gelince şiddetli yağmur bizi aldı. Bir ara kaldık. Silecekler çok hızlı çalışıyordu ama yetişemiyordu. Sonra geldik yukarı. Diğer bir mahallemize girdiğimizde imkanı yok. Her şey berbat, yol iz uçmuş. İlk defa böyle bir sel mağdur oluyorum” dedi.

"Mahallemizde büyük afet var" diyen Mahalle Muhtarı Nedim Töngel, “2016'dan daha büyük bir afet oldu. Mahallemizde mahsur kalan vatandaşlar oldu. Heyelanlar oldu. Çok vatandaşlar yolda kaldı. Beni aradılar. Ben 112 ve Fatsa Belediye Başkanımızı aradım. Hemen akabinde 5-6 tane makine bölgeye sevk edildi” şeklinde konuştu.

Büşra Akyurt isimli vatandaş ise, “Kardeşimi köye bırakmaya geçmiştik. Yukarıda sel olduğundan haberimiz yoktu. Yukarı çıkamadık aşağıya Kaçmayı denedik, aşağıda da sel vardı. Geri kaçmak üzere geri döndüğümüzde bir anda yukarıdan taş koptu arabaya vurdu durduk. Sonra muhtarımızı aradık. En hızlı bir şekilde bizi kurtarmaya geldiler” diye konuştu.

Öte yandan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bölgede yaşayan vatandaşları sosyal medyadan yaptığı açıklama ile uyardı. Kibar, “Yavaş ve Aşağıyavaş Mahallelerimizde aşırı sağanak yağıştan dolayı meydana gelen su taşkını sebebi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Abdulkadir Hatipoğlu ve ekiplerimizle sahadayız. Dün gece yarısından itibaren başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış dolayısıyla Yavaş, Aşağıyavaş Mahallelerimiz başta olmak üzere, Bolaman, Ilıca havzalarında yağış başladığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, OSKİ, AFAD koordinasyonunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 14 ayrı noktada heyelan dolayısı ile yollar kapanmıştı. Ekiplerimizin aralıksız çalışmaları ile 10 noktada yollarımızı açtık. Mahsur kalan 2 vatandaşımızı sağ salim kurtardık. Gece boyunca devam edecek olan yağışlar sebebi ile olası sel, taşkın riski devam etmektedir. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışlardan dolayı oluşabilecek olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz 24 saat sahada" ifadelerini kullandı.