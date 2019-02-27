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Ordu'da selden zarar gören köprüler yeniden inşa ediliyor

Ordu’nun Fatsa, Kumru, Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçelerinde 8 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen sel afetinde dereler üzerinde bulunan ve yıkıma uğrayan köprülerin yeniden inşa edilmesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Ordu'nun Fatsa, Kumru, Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçelerinde 8 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen sel afetinde dereler üzerinde bulunan ve yıkıma uğrayan köprülerin yeniden inşa edilmesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.


Edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerden doğarak Karadeniz'e dökülen ve Fatsa, Kumru, Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçelerini kapsayan Elekçi, Ilıca, Bolaman, Cevizdere Dereleri üzerinde bulunan ve sel felaketinde zarar gören 9 köprünün 4'ünün yapımına başlandı. Buna göre, Fatsa 88 metre uzunluğundaki Kaleönü, 80 metre uzunluğundaki Kargucak, Ünye ilçesindeki 72 metre uzunluğundaki Yenicuma, 59 metre uzunluğundaki Kurudere köprülerinin ihaleleri yapılarak yapım çalışmalarına başlanıldı.


57 metre olarak planlanan Hacıtahir Köprüsü, 33 metre olarak planlanan İkizce Kurtluca-Seferusta bağlantı köprüsü, 67 metre olarak planlanan Fatsa-Ilıca Köprüsü, 75 metre olarak planlanan Fatsa Aslancami bağlantı köprüsü ve 54 metre olarak planlanan Çaybaşı-İkizce bağlantı köprülerinin ihale işlemleri sürüyor.

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