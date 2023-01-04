Ordu'da semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar, haftalık alışverişlerini tamamlıyor. Vatandaşlar, pazar alanlarında fiyatların büyük market ve manavlara göre daha uygun olduğunu belirterek, alışverişlerini buradan yaptıklarını belirtiyor.

Pazarcı esnafı sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun öğlen saatlerine kadar devam ettiğini, akşam saatlerinde yeniden bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor. Vatandaşların daha çok kış sebzeleri ile kış meyveleri aldığını belirten pazarcı esnafı, satışlardan memnun olduklarını söylediler.