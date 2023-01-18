Ordu'da semt pazarlarında yoğunluk

Ordu'da haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar, haftalık ve günlük alışverişlerini kurulan pazar alanlarından tamamlıyor. Vatandaşlar, pazar alanlarında fiyatların büyük market ve manavlara göre daha uygun olduğunu ifade ederek, alışverişlerinin büyük bir kısmını buradan yaptıklarını belirtiyor.

Düz Mahalle'de çarşamba günleri kurulan semt pazarı esnafı ise sabah saatlerinde etkili olan müşteri yoğunluğunun öğle saatlerinde azaldığını, akşam saatlerinde ise yeniden bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor. Vatandaşların bu aylarda en çok kış sebzeleri ile meyveleri satın aldığını söyleyen esnaflar, satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.