Ordu'da seralara bombus arısı dopingi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından 2023 yılında desteklenen ‘DOKAP İlleri Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Bombus Arısının Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde laboratuvar şartlarında yetiştirilen bombus arıları, seralarda yetiştirilen özellikle domates gibi ürünlerde verim ve kaliteyi artırıyor.

Bombus arısı, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizde ilk defa seralarda yetiştirilen domates başta olmak üzere patlıcan, biber ve diğer sebzelerin hormon kullanmadan büyümesini sağlarken, doğanın dengesini bozmadan ürünlerde verim ve kaliteyi de artırıyor.

Seraların doğal işçileri olarak bilinen, hormon kullanılmadan sebze ve meyvelerin döllenmesini sağlayan bombus arısı üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "bombus terrestris" ırkı ana arıları enstitü bünyesinde oluşturulan özel iklimlendirme odasında çoğalmaları sağlanarak iklimlendirme odasında çok sayıda koloni elde edildi.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüne geçen aylarda yapmış olduğu ziyarette bombus arısının üretiminin yapıldığı “Bombus Arısı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı”nda incelemede bulunmuş, seralarda kalıntısız etkili çözümler için kullanılan bombus arıların kullanımının yaygınlaştırılması noktasında gerekli çalışmaların hızlandırılması, arıların kullanımının açık alanda da yaygınlaştırması talimatını vermişti.

Örtü altı olarak tabir edilen halk arasında seracılık olarak bilinen tarımsal faaliyette sebzelerin döllenmesine yardımcı olarak kullanılan bombus arıları sayesinde işçilik maliyeti düşerken, ürün kalitesinde ve tadında ki farkta ortaya çıkıyor.

Bir bombus arısı besin arama faaliyetleri sırasında bir gün içerisinde 4 bin 800 adet çiçek geziyor.