Ordu'da serbest piyasada fındık 23 lira

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da 50 randımanlı fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Ordu'da geçtiğimiz aylarda serbest piyasada 25 liraya kadar yükselen ve bir süredir 22-23 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, bazı üreticilerin fındığını bekletmesine neden oluyor. Üreticiler, sezon sonrası 25 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarını ve be geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don nedeniyle fındıklarını pazara indirmeyerek, fiyatların yükseleceğini umut ediyor. Ordu'da ise şuanda serbest piyasada 50 randımanlı fındık, 22 buçuk ile 23 liradan işlem görüyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz haftalarda 22 liraya kadar düşen fındık fiyatlarının bu hafta 23 liraya kadar işlem gördüğünü belirterek, “Üreticinin beklentisi devam ediyor. Elinde fındığını tutan üreticiler, düşen fiyatlara geri çıkmasını bekliyor. Zaten şuanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 30 Nisan tarihine kadar alımlarını sürdürdüğü için, üreticiler kendilerini garantide hissediyor” dedi.