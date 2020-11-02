Ordu'da serbest piyasada fındık 23,5 lira

Ordu'da geçtiğimiz hafta 22 liraya kadar gerileyen 50 randımanlı fındık fiyatı, bu hafta 23 buçuk liradan işlem görüyor.

Ordu'da resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı öncesi üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fiyatlar karşısında sevindi. Levant kalite fındığın 22, Giresun kalite fındığın ise 22 buçuk lira olarak açıklanması, üreticilerin mahsullerine sahip çıkmasını sağladı. Serbest piyasada ise TMO'nun üzerine çıkan fiyatlar, üreticiler açısından olumlu karşılanırken, geçtiğimiz haftalarda 25 liraya kadar yükselen ancak sonrasında ise 22 liraya kadar gerileyen fiyatlar, bazı üreticileri ‘fiyatların düşeceği' konusunda tedirgin etse de, ihtiyaç dışındakilerin pazara fındık indirmediği belirtildi.

“Üreticilerimizde panik havası oluşmadı”

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2020 yılı fındık sezonu öncesi fındık fiyatlarını açıklamasından sonra oluşan serbest piyasanın üreticileri memnun ettiğini hatırlattı. Fındık fiyatında yaşanan sert düşüşün üreticiler tedirgin etmediğini ifade eden Soydan, “Bir hafta önce fındıkta yaşanan ve 22 buçuk liraya kadar inen sert düşüş sonrası, şuan 23 buçuk lira civarında seyrediyor. Üreticilerimizde şuan için bir panik havası oluşmadı. Bu süreçte panik yaparak pazara fındığını indirmedi. 25 lira üzeri olan fiyatlar sonrası yine bunu bekleyen üreticilerimiz var, dikkatli bir şekilde süreci takip ediyor. Şuanda fındık fiyatları düşüş eyleminden çıkmış durumda. Zaten bazı üreticilerimiz ellerinde fındıklarını bekletiyorlar” dedi.