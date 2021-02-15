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Ordu'da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ordu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti.

Ordu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Çok sayıda aracın yolda mahsur kaldığı kar yağışı sonrası ekipler kar temizleme çalışması başlattı.


Ordu'da gün içerisinde şiddetini arttıran sağanak yağmur, akşam saatlerine kar yağışına dönüştü. Kar yağışını fırsat bilerek, kısıtlama saatine kadar kentin seyir terası olan 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye araçları ile çıkmak isteyenler yolda mahsur kaldı. Kar lastikleri olan bazı sürücüler yola devam ederken, bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan araçları kurtarmak için Boztepe'ye çıkmak isteyen bazı çekiciler de çıkmakta zorlandı. Bazı araçlar da kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı.


Ordu Büyükşehir Belediye ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ve Boztepe yolunda iş makineleri ile kar küreme çalışmaları başlattı.

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