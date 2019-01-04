Ordu'da şiddetli rüzgar

Ordu’nun yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgâr etkili oluyor.
Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgâr etkili oluyor.
Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan etkili rüzgâr bazı yayla evlerinin çatılarını uçurdu, telefon vericisini devirdi. İlçenin Turnalık Yaylası'nda etkili olan rüzgâr nedeniyle yaylada bulunan telefon vericisi zarar gördü.
Vatandaşlar, gece saatlerinde başlayan rüzgârın telefon vericisine ve bazı evlerin çatılarına zarar verdiğini söyledi.
Yetkililer, şiddetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.