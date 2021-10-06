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Ordu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.


Olay, Şarkiye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede karşılaşan K.P. ile S.S. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan K.P. ile S.S., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.


Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına alırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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