Ordu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'da, iki taraf arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. ile henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre B.S. isimli şahsı kovalayarak, tabanca ile ateş açmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikale etti. 112 ekipleri, bacağından yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.