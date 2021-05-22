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Ordu'da şimşekler geceyi aydınlattı

Ordu’da dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdi.

Ordu'da dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdi.


Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini iyice hissettiren gök gürültülü sağanak yağış bir süre sonra yerini yıldırım ve şimşeklere bıraktı. Geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekleri fotoğraf sanatçısı Mehmet Şenocak saniye saniye kaydetti.


Ordu'da meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın üç gün süreceği belirtiliyor.

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