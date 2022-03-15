Ordu'da soba faciası: 2 ölü

Olay, ilçeye bağlı Ilışar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sevim (70) ile Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler çifti yatarken buldu. Yapılan kontrolde ise yaşlı çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.