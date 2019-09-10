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Ordu'da sokak hayvanlarına doğal barınak

Ordu’nun Ünye ilçesinde eski vahşi çöp alanının yanında bulunan ve tepkilere sebep olan hayvan barınağı kapatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski vahşi çöp alanının yanında bulunan ve tepkilere sebep olan hayvan barınağı kapatıldı. Burada barınan hayvanlar doğa ile iç içe yeni bir barınağa taşındı.


Ünye'de Kızılkaya mevkisinde yaklaşık 14 dönüm alan üzerinde orman içinde kurulan hayvan barınağında çalışmalar sürüyor. Orman yapısına zarar verilmeden inşa edilen hayvan barınağında 20 köpek kulübeleri bölgeye yerleştirilecek.

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