Ordu'da sokak satıcılarına darbe

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 185 adet ecstasy hapı ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında büyük miktarda satışa hazır uyuşturucu piyasaya sürülemeden polis operasyonuna takıldı. Bu konuda yürütülen bir projeli çalışmada 26 ara operasyon yapıldı. Operasyonlarda 256 kilo sentetik kannabinoid (bonzai),23 kilo esrar ve 185 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bu arada Ordu merkezli, İstanbul, Giresun illeri ile Gölköy, Gülyalı, Altınordu ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve otolarda yapılan aramalarda 25 adet MKE marka 9 mm çaplı fişek, 19 gram sentetik kannabinoid maddesi daha ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.