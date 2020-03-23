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Ordu'da sokak ve caddeler yıkanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin korona virüs önlemleri kapsamında toplu yaşam alanları, sokak ve caddeleri özel içerikli dezenfekte maddesiyle yıkandı.


İnsanların çoğunluğunun evlerine çekildiği Ordu'da ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor. Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere diğer ilçelerde de sokak ve caddeler özel katkılı dezenfeksiyon maddeleri ile yıkıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı dezenfeksiyon ekipleri özel içerikli dezenfekte maddeleriyle şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak steril hale getiriyor.

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