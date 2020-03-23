Ordu'da sokak ve caddeler yıkanıyor

İnsanların çoğunluğunun evlerine çekildiği Ordu'da ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor. Altınordu, Fatsa, Ünye başta olmak üzere diğer ilçelerde de sokak ve caddeler özel katkılı dezenfeksiyon maddeleri ile yıkıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı dezenfeksiyon ekipleri özel içerikli dezenfekte maddeleriyle şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak steril hale getiriyor.