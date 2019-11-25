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Ordu'da son bir haftada 30 sürücünün sürücü belgesine el konuldu

Ordu’da son bir haftada yapılan denetimlerde 30 sürücünün sürücü belgesine el konulurken, 76 araç trafikten men edildi.

Ordu'da son bir haftada yapılan denetimlerde 30 sürücünün sürücü belgesine el konulurken, 76 araç trafikten men edildi.


18-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazası meydana gelmezken, 20 yaralamalı trafik kazasında 36 kişi yaralandı. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde ise 29 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzos) kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 97 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 363 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 6 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ceza yazıldı. Toplam 570 araç sürücüsüne yasal işlem yapılan denetimlerde 30 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 76 araç trafikten men edildi.

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