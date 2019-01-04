İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da sporla tanışmayan genç kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve her gencin kendine uygun spor yapmasına olanak sağlayan “Sporla Tanış Hayatla Barış” projesi Ordu’da hayata geçiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve her gencin kendine uygun spor yapmasına olanak sağlayan “Sporla Tanış Hayatla Barış” projesi Ordu'da hayata geçiyor.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Sporla Tanış Hayatla Barış” projesinin, tanıtım toplantısı ile başlangıcı yapıldı. Proje kapsamında gençler, tekvando, wushu, atıcılık ve judo spor branşları haricinde, kültürel ve sanatsal yetenek ve isteklerine bağlı olarak gitar, bağlama, dil eğitimleri gibi gençlik merkezi faaliyetlerine de istekleri doğrultusunda katılabilecekler. Sporla tanışmayan gencin kalmamasını hedefleyen proje kapsamında, her genç bir spor branşını benimseyerek yaşam tarzı haline getirecek, boş zamanlarını da spor yaparak değerlendirme fırsatı yakalayacak.


Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, proje ile sporun bir hayat felsefesi ve yaşam tarzı olmasını hedeflediklerini söyledi. Bütün gençleri spora yönlendirmek adına güzel bir proje olduğuna dikkat çeken Genç, “Spor yapmayan gencin kalmamasını, herkesin en az bir spor branşında spor yapmasını hedefliyoruz” dedi.


Toplantıda spor branşlarının tanıtımı yapılarak, gençlerin seçim yapacakları branşları yakından tanımalarını sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.