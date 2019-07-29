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Ordu'da su ürünleri kontrol gemisi denetime başladı

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri kontrol ve denetim hizmetlerinde kullanmak üzere yaptırılan Kontrol 52 isimli gemi, denize indirilerek denetimlere başladı.


Uzun süredir su ürünleri denetimleri konusunda bir gemiye ihtiyaç duyan Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan bütçe ile kendi gemisini yaptırdı. Denize indirilen gemi denetimlere başladı. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, “Son teknoloji cihaz ve ekipmanlar ile donatılan gemi sayesinde yapacağımız denetimlerin etkinliği ve caydırıcılığı daha da artacak” dedi.

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