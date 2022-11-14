Ordu'da şüpheli paket korkuttu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şüpheli paket korkuttu.

İlçe merkezinde bulunan Bankalar Caddesi'nde bir bankın üzerinde terk edilmiş vaziyette duran paketi gören vatandaşlar polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, trafik ve yaya geçişi engellendi. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Paketin içerisinden bilgisayar parçaları çıktı.

Paket imha işlemi sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürüttü.