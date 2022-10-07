Ordu'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

ORDU (İHA) – Ordu'da refüjde unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yerine getirdikleri esnada refüjde gördükleri bir valizden şüphelendi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, fiziki kontrol yaptıktan sonra fünye yardımı ile valizi patlattı. Valizin boş çıkması üzerine yol yeniden ulaşıma açıldı.