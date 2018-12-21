Ordu'da Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından uygulanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi” kapsamında Karadeniz Bölgesi'ni temsilen Ordu Büyükşehir Belediyesinde çalıştay düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu UCLG-MEWA ve proje finansörü Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) koordinatörleri tarafından iki gün süren Çalıştaya Ordu Büyükşehir Belediyesindeki daire başkanlıklarından toplam 40 personel katıldı.

UCLG-MEWA tarafından pilot olarak Türkiye'de başlatılan bu proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'ni temsilen Ordu Büyükşehir Belediyesinin 5 yıla ait proje ve faaliyetleri belediye çalışanları ile değerlendirilerek, 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine dönüşen Ordu'nun çalışmalarında ve hizmet alanlarındaki değişiklikler ele alındı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Başkan Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yapılanması ve çalışmalarıyla ilgili durum tespiti yapılarak hangi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SKH) işaret ettiğini ayrıca bu hedeflere ulaşmak için hangi projeksiyon çerçevesinde çalışmamız gerektiğinin değerlendirileceği bir çalıştay gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Tekintaş, “İki günlük çalıştay sürecinde biz neredeyiz onu gördük. Diğer taraftan da UCLG-MEWA olarak Türkiye'deki 95 üye içerisinde yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla ortaya koyduğu hedefler sonrasında nasıl bir yön çizeceği ortaya çıkmış olacak. Söz konusu bu çalışma, hem ulusal raporlara katkı sağlayacak, hem de belediyenin küresel gündemler üzerinde yoğunlaşması gereken alanları belirleyip diğer kentlere ve belediyelere bir yol haritası sunacaktır. Siz çalışanlarımızın görev yaptığı alanlarda taşıdığı tecrübeyle bu şehirde yaşayanların hem hayat standardını yükseltebilmek hem sağlıklı bir kentte yaşam kültürü oluşturabilmek ve o şehrin altyapısını en iyi şekilde inşa etmek üzere bizlere bir sorumluluk yüklüyor. Yapılan oturumlar ve ortaya çıkan sonuç bize yeni bir vizyon ve hedef çizecektir” dedi.