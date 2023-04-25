Ordu'da susuz mahalle sayısı hızla azalıyor

Ordu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere özellikle yaz aylarında kırsal kesimde yaşanan su sıkıntısı giderek azalıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gerek kuraklığın önüne geçmek gerekse içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleleri suya kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalarda sevindirici sonuçlar alındı. Buna göre 2019 yılında 272 olan susuz mahalle sayısını aradan geçen 4 yılda 60'a düşürüldü.

OBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalar kapsamında 2019-2023 yıllarını kapsayan 4 yıllık süreçte susuzluk yaşayan 272 mahalleden 212'si temiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Çalışmaların devam ettiği 60 mahallede ise yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Güler: “Susuz mahalle kalmayacak”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Güler, yatırımlar sayesinde 19 ilçede susuz mahalle sayısında ciddi anlamda azalma olduğunu kaydetti.

Su problemini 2023 yılının sonunda tarihe gömeceklerini dile getiren Başkan Güler, “Göreve geldiğimizde 19 ilçemizde özellikle kırsal mahallelerimizde ciddi su sıkıntıları vardı. Toplamda 272 mahallemizde içme suyu problemi yaşanıyordu. Yaptığımız projelerle aradan geçen 4 yılda bu rakamı 60'a kadar düşürdük. Geri kalan bu sayınında sıfırlanması için OSKİ ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Hedefimiz yılsonuna kadar bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımıza temiz ve kaliteli içme suyunu ulaştırmak olacaktır” dedi.