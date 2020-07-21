Ordu'da Süt Evi projesi büyüyor

Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi, vatandaşların gelir seviyesinin artırılması amacıyla kurulan Süt Evlerine bir yenisi daha eklendi. Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinin ardından Mesudiye ilçesinde de ‘Süt Evi' inşaatı tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi' projesi kapsamında başlatılan ‘Süt Evi' projesi her geçen gün büyüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bizzat takip ettiği proje ile çiğ sütün kalitesi artırılarak marka değeri oluşturulması ve üreticilerin pazar sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Süt Evi sayısı 9 oldu

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, il genelindeki ‘Süt Evi' sayısının 9'a ulaştığını söyledi. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Güler, “Daha önce Aybastı, Kabataş, Kumru ve Korgan ilçelerimizde toplam 8 adet ‘Süt Evi' üreticilerimizin hizmetine sunulmuştu. Bu süt evlerine bir yenisini de bu yıl Mesudiye ilçemizde kurduk. İlçede süt üretim kapasitesi göz önüne alındığında ve Mesudiye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemizin ortak projesi olan Büyükbaş Hayvan Otelinin aktif olarak faaliyete geçmesi sonucu bir süt evi ihtiyacı doğdu, bizler de gelen talebe istinaden Mesudiye Süt Evi'nin kurulumunu gerçekleştirdik” dedi.

Kaliteli süte ulaşılacak

Kurulan Süt Evleriyle birlikte ürünlerini satamayan üreticilere yeni bir pazar, firmalara ise daha kaliteli ürüne ulaşma imkânı sağlandığını dile getiren Başkan Güler, “Mesudiye ilçemizle birlikte toplam 9 adet olan süt toplama merkezleri vasıtasıyla, çiğ süt toplama ve pazarlama altyapısını iyileştiriyoruz. Mesudiye ilçemizde, Büyükşehir Belediyemiz bütçesi ile kurduğumuz bin 500 litre kapasiteli ‘Süt Evi'nin kullanım haklarını sözleşme ile Mesudiye Belediyesine devrettik. İhtiyaç ve talep dâhilinde ilimizin farklı yerlerine süt evleri kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.