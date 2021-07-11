Ordu'da taciz iddiası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde küçük yaştaki çocuklara sözlü taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edilerek, polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.C. (57) isimli bir kişi, E.S. (11) ve henüz ismi öğrenilemeyen iki farklı kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu, çiçek vermek istediğini söyledi. Durumun çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine R.C. isimli alkollü şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi. Vatandaşlar tarafından köşeye sıkıştırılan alkollü R.C.'yi polis ekiplerine ihbar eden vatandaşlar, şahsın olay yerinden ayrılmasına da izin vermedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak emniyete götürürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.