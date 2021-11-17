Ordu'da tarihi camiye tarihi dokunuş

Ordu'nun Ünye ilçesinde 122 yıl önce inşa edilen tarihi Orta Cami başlatılan restorasyon çalışmaları sonrası cemaatin ve gençlerin hizmetine sunulacak.

Ünye'nin en önemli turizm alanlarından birisi Orta Çarşı'da bulunan ve tarihi anlamda önemli bir yere sahip olan Orta Cami, en son 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iyileştirme çalışmaları sonrası yeniden bakıma alındı. Üç hafta önce başlatılan restorasyon çalışmaları sonrası cami içerisinde doğalgaz sistemi, gençlik merkezi odası, cami dışında ise çevre düzenlenmesi ve engelli rampası gibi çalışmalar vatandaşların hizmetin sunulacak.

“Tarihi dokusuna uygun yapılıyor”

Tarihi dokuya uygun restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, "Ünye'mizde büyük camilerimizden bir tanesi olan Orta Camimizde yaklaşık üç haftadan itibaren tadilat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki hafta camimiz açılışa hazır hale gelecek. Camimizin bakım ve onarım çalışmaları sonrası doğalgaz sistemi, bununla beraber gençlik merkezi odamız, dış çevresinde engelli vatandaşlarımızın girebileceği namaz kılma mekânı oluşturuldu. Bir de namaz kılınan alt zeminin döşemesi yapılıyor. Bu şekilde camimiz bütünüyle tarihi dokusuna uygun bir şekilde tamamlanarak cemaatimizin hizmetine açmış olacağız” dedi.

“Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz”

Yapılan çalışmalarda hayırsever vatandaşlarının katkısının olduğunu belirten Okuş, "İlçemizde Saray Camisi, Orta Cami ve Büyük Cami olmak üzere tarihe tanıklık eden yaklaşık 200-300 yıllık camilerimizdir. Ama camilerimizin bulunduğu gerek mekân ve mimari itibarıyla eski güzelliklerini halen koruyorlar. Dolayısıyla bu camilerimizin varlığını sürdürmek ve yaşatmak bizlerin ve halkımızın görevidir. Bu anlamda tarihi dokunuşlarımızla destek veren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.