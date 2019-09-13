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Ordu'da tarihi çeşmeler onarılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’nun geçmişinden izler taşıyan tarihi çeşmeleri restore ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun geçmişinden izler taşıyan tarihi çeşmeleri restore ediyor.


Ordu'nun tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Osmanlı dönemine ait Altınordu, Ulubey ve Gülyalı ilçelerinde bulunan toplam 7 çeşmede restorasyon ve temizleme çalışmaları yapıldı.


Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onarım izni alınan çeşmelerin restorasyonu, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılırken, tarihi çeşmeler aslına sadık kalınarak aynı malzeme ve tarz ile yenileniyor.


Yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde Kirazlimanı ve Oluksuyu Çeşmelerinde taş temizliği ve altın varak çalışmaları yapıldı. Ulubey ilçesinde Uzunmahmut, Güzelyurt, Kıranyağmur ve Karakoca Çeşmelerinde ise kumlama, duvar yapımı ve zemin döşemesi çalışmaları uygulandı. Gülyalı Kestane Mahallesi'nde bulunan Kurtlu Çeşme'de kumlama, eskiyen taşlar da değişim, duvar yapımı ve zemin döşemesi yapılarak restorasyon çalışmaları tamamlandı.



“Yıllara meydan okuyacaklar”


Yapılan restorasyon ve temizleme çalışmalarıyla bölge halkının tarihi çeşmelerden yararlanabileceğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Osmanlı kültürünün izlerini taşıyan bu çeşmeler alanında uzman kişilerce aslına uygun restore edilerek ekiplerimiz tarafından temizlik çalışmaları tamamlandı. Yenilenen tarihi çeşmelerden bölge halkı artık yararlanabilecek. Geçmişten günümüze kadar gelen tarihi çeşmeleri böylelikle gelecek kuşaklara aktarmış olacağız. Yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihi çeşmelerimiz yıllara meydan okuyacaklar” dedi.

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