İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da tarihi eser ele geçirildi

Ordu’da tarihi geçmişi belirlenemeyen üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Ordu'da tarihi geçmişi belirlenemeyen üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet taş üzerine kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.