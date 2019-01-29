Ordu'da tarihi evlerin hüzünlü bekleyişi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 100 yıl öncesinin mimar izlerini yansıtan tarihi evler, hüzünlü bir şekilde restore edileceği günleri bekliyor.

Altınordu ilçesinde otantik mimariyi yansıtan tarihi asırlık evlerin bulunduğu Aziziye, Zaferi Milli ve Taşbaşı Mahallelerinde onlarca ev zamana karşı direniyor. Bir dönem büyük anıların yaşandığı ve nice hatıraların dillendirildiği evler hüzünlü ve terk edilmiş vaziyette kaderini bekliyor.

Altınordu ilçesin yerel tarih yazarı Naim Güney, Boztepe eteklerinde Aziziye, Zaferi Milli ve Taşbaşı Mahallelerinin tarih kokan sokaklarında görenlerin yüreğini burkan yanmış, yıkılmış veya zamana direnen onlarca ev bulunduğuna dikkat çekti. Naim Güney, “Bu evlerin sahipleri muhakkak vardır. Bu tarihi mülklerin bu şekilde kalmasına sebebiyet veren birtakım anlaşmazlıkların neticesinde bu dramatik vaziyetler ortaya çıkmış olduğu kesin. Ama yine de virane hale gelmiş, terk edilmiş, yıkılma ve yangın tehlikesi taşıyan bu tip metruk evlerin acilen onarılması ve restore edilmesi gerekiyor. Yoksa art niyetli betonarmeci zihniyetler tarafından acımasızca bu nostaljik evler yok edilecekler. Tarih severler olarak bizde bu katliamı elimiz böğrümüzde sadece seyredip kahroluyoruz. Bu evlerden yıkılanın yananın yani tamamen yok olanın yerine aslı gibi yenisinin yapıldığını hiç de göremiyoruz. Çünkü bu mahallelerde yıkılan evlerin yerine yeni yapılanlar da SİT yönetmenlikleri zorlayan estetikten uzak ucube evler şeklinde yapılmış. Yetkilileri buralarda yaşanan yıkıma ve tarihimizdeki kan kaybına müdahale etmeye bölgeye sahip çıkmaya davet ediyorum. Yoksa gelecek nesiller tarih önünde sadece yetkilileri değil hepimizi suçlayacak ve bizleri olumsuz hatırlayacaklardır” dedi.