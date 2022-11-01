Ordu'da tarihi mahallelere estetik dokunuş

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, kentteki tarihi mahallelerin sokaklarında altyapı ve üstyapı çalışmaları sürdürüyor.

Aziziye ve Selimiye Mahallesi'nde bir süre önce başladığı altyapı çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, üst yapı çalışmaları ile tarihi sokakların çehresini değiştiriyor. Tarihi mahallelerin sokakları bir yandan sağlıklı altyapı ile buluşuyor, bir yandan da dekoratif doğal begonit taş uygulaması ile yeni bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, geçmişin izlerini taşıyan mahallelerde özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Tören, “Şehrin tarihi sokaklarında yaptığımız kent kimliği ve estetiği öncelikli sokak yenileme çalışmalarımızla Altınordu'muzun sokaklarına hem estetik hem de görsel bir zenginlik kazandırıyoruz. Aynı zamanda şehrin dokusuna kent kimliğine sadık kalarak, gelenekle geleceği bir arada kılan modern şehir yaklaşımıyla bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kentimizin marka değerine değer katacak bu tür özel çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Sezgin Arslan ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.