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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Ordu’da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Korgan ilçesinin Çayırkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Etlu yönetimindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü Adem Etlu Korgan Devlet Hastanesine kaldırarak ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Adem Etlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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