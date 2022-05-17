İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da tarım araçları denetlendi

Ordu’nun Kumru ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Kumru Kaymakamlığı'nın talimatı ile jandarma ve polis ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi. Şehir merkezine girişleri yasak olan, ‘patpat' olarak adlandırılan tarım araçlarının şehir merkezinde yaygınlaşmasını ve trafikte oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için yapılan denetimlerde durdurulan tarım araçlarına cezai işlem uygulandı, sürücülere ise şehir merkezine girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.


Denetimlerde ekipler tarafından 20'nin üzerinde tarım aracına cezai işlem uygulanırken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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