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Ordu'da tarım kurslarında 606 çiftçi sertifikalandı

Ordu’da Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 2018 yılında tarım ve hayvancılık ile ilgili birçok konuda açılan 24 kursta 606 çiftçi sertifika sahibi oldu.

Ordu'da Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 2018 yılında tarım ve hayvancılık ile ilgili birçok konuda açılan 24 kursta 606 çiftçi sertifika sahibi oldu.


2018 yılı Ocak-Ekim ayları döneminde tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri konu uzmanı personeller tarafından fındıkta budama, süt hijyeni, koyun yetiştiriciliği, arıcılık, süt sığırı yetiştiriciliği ve mantar yetiştiriciliği gibi birçok konuda eğitim amaçlı kurs düzenlendi. Düzenlenen 24 kursta toplamda 606 çiftçi sertifika almaya hak kazandı.


Ordu'da halen mantar Yetiştiriciliği, fındıkta budama, sürü yönetimi, süt hijyeni kursları devam ediyor.

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