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Ordu'da tedavi edilen yaralı hayvan sayısı artıyor

Ordu’da yaban hayatında yaralanan ya da bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmasına sebep verilen yaban hayvanı sayısı 2019 yılında büyük bir artış gösterdi.

Ordu'da yaban hayatında yaralanan ya da bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmasına sebep verilen yaban hayvanı sayısı 2019 yılında büyük bir artış gösterdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2003-2018 yılları arasındaki 15 yılda toplam 3 bin 160 yaralı hayvan tedavisi gerçekleştirildi. Buna göre yılda ortalama 200 yaralı hayvan tedavi edildi.


Ancak 2019 yılında gerçekleştirilen yaralı hayvan tedavisi sayısı 615 oldu. Bu rakam geçmiş yılların ortalamasının 3 katı olarak gerçekleşti Yaralı olup tedavisi yapılan hayvanların en başında martı, karaca, şahin oldu. Onları atmaca, güvercin, baykuş, ördek, çulluk, karabatak, kuzgun, yeşilbaş, küçük karga, çakal, gri balıkçıl, kumru, porsuk ve tarla kazı izledi.

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