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Ordu'da tefecilik operasyonu zanlısı 5 kişi adliyede

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışma sonrası, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, rüşvet, tefecilik, görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği öne sürülen 5 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y., K.Ç., H.Y., A.D. ve R.C., Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.


Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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